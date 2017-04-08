«Жизнь в другой реальности»: в МИД РФ истерически прокомментировали отмену визита Джонсона

Мария Захарова, которая является официальным представителем российского внешнеполитического ведомства, выступила с комментарием новости о том, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил ранее планирующийся визит в Москву, передает replyua.net. По словам Захаровой, визит британского министра был отменен сразу же после того, как его перенесли. При этом, продолжила представитель российской дипломатии, в Лондоне называли разнообразные причины. «Возникает ощущение, что у наших коллег на Западе совершенно иная реальность, в которой они предпочитают сами создавать коллективные планы, а позже их так же самостоятельно изменять. Причем для этого используют абсолютно необъяснимые поводы», - заявила Мария Захарова журналистам.
Также она добавила, что официальная Москва постоянно поддерживала сохранение стабильности в отношениях, основой которых являются нормы международного права. «Увы, приходится констатировать, что страны Запада уже давно отказались от приверженности стабильности и последовательности во внешней политике», - добавила официальный представитель российского МИДа.
Как известно, сегодня утром главный британский дипломат Борис Джонсон сказал, что не поедет в РФ. Причиной его решения стали недавние события в Сирии.