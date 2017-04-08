Росія постала перед вибором після удару Трампа по Сирії – The Washington Post

На думку американських ЗМІ, президент США Дональд Трамп, віддавши наказ завдати ракетного удару по Сирії, поставив тим самим Російську Федерацію перед вибором, передає replyua.net з посиланням на The Washington Post.
Адміністрація президента США увечері 6 квітня розіслала по американським урядовим агентствам довгі записки, в яких пояснила причини прийняття такого рішення. Також в записці описали вибір, встав в даний час перед Російською Федерацією. У тексті документів, зокрема, сказано, що Сполучені Штати Америки завдали серію ракетних ударів 59 крилатими ракетами «Томагавк» по авіабазі Шайрат сирійської урядової армії.
У документі наголошується, що Росія намагається посіяти серед міжнародної спільноти сумніви щодо того, хто конкретно несе відповідальність за застосування в Сирії хімічної зброї. При цьому Вашингтон категорично відкидає заяви російської сторони, яка стверджувала, що недавня атака була спрямована проти складу хімзброї, що належить силам сирійської опозиції .В документі підкреслили, що Росія намагається посіяти серед міжнародної спільноти сумніви щодо того, хто конкретно несе відповідальність за застосування в Сирії хімічної зброї .