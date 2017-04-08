"Не допустити Майдану": У Ростові прихильників Навального били кнутами

У Ростові-на-Дону близько сотні агресивно налаштованих чоловіків у нібито військовій формі заблокували вхід до одного із готелів, у залі якого проводилося відкриття передвиборного штабу Олексія Навального. Про це на власній сторінці у Фейсбуці розповів керівник передвиборного штабу Навального Волков Леонід, передає replyua.net.
«Вони нікого не впускають та нікого не випускають, враховуючи і клієнтів готелю, волонтерів та кореспондентів. Наразі досі не зрозуміло, чого вони хочуть. Але при цьому досі не розходяться. Декількох волонтерів на вулиці вдарили нагайками. На щастя, ніхто серйозно не постраждав», - написав Волков.
В той самий час він наголосив, що поліція при цьому нічого не робить. Вона лише приїжджає та від’їжджає. «Наразі поліція нічого не готова робити з цим несанкціонованим заходом. Тим більше вона не готова розблокувати вхід до готельного комплексу. Також поліцейські відмовляються забезпечити коридор для безпечного виходу людей», - додав Волков. «А що саме цікаве, що ці люди, які захоплюють будівлю та вчиняють насилля, з самого ранку викрикують щось типу «не допустити Майдану», - зазначив представник Навального. За його словами, люди продовжують чекати на вулицях та в середині приміщення.