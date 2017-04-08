валюта
СпецтемаБерезовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

"Не допустити Майдану": У Ростові прихильників Навального били кнутами

"Не допустити Майдану": У Ростові прихильників Навального били кнутами
У Ростові-на-Дону близько сотні агресивно налаштованих чоловіків у нібито військовій формі заблокували вхід до одного із готелів, у залі якого проводилося відкриття передвиборного штабу Олексія Навального. Про це на власній сторінці у Фейсбуці розповів керівник передвиборного штабу Навального Волков Леонід, передає replyua.net.

«Вони нікого не впускають та нікого не випускають, враховуючи і клієнтів готелю, волонтерів та кореспондентів. Наразі досі не зрозуміло, чого вони хочуть. Але при цьому досі не розходяться. Декількох волонтерів на вулиці вдарили нагайками. На щастя, ніхто серйозно не постраждав», - написав Волков.

В той самий час він наголосив, що поліція при цьому нічого не робить. Вона лише приїжджає та від’їжджає. «Наразі поліція нічого не готова робити з цим несанкціонованим заходом. Тим більше вона не готова розблокувати вхід до готельного комплексу. Також поліцейські відмовляються забезпечити коридор для безпечного виходу людей», - додав Волков. «А що саме цікаве, що ці люди, які захоплюють будівлю та вчиняють насилля, з самого ранку викрикують щось типу «не допустити Майдану», - зазначив представник Навального. За його словами, люди продовжують чекати на вулицях та в середині приміщення.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пионтковский: Трамп сделал из себя посмешище

Срочно: Березовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах
Важное за сутки
07 апр 2017
12238

Военный стратег Гриценко призвал к разрыву Минских соглашений и к расстрелу Главнокомандующего, – блогер

Украинский блогер Мирослав Олешко на своей странице в Facebook пишет о том, что министра обороны Украины Анатолия Гриценка обвиняют в том, что он землю «деребанил» во время, когда был министром

07 апр 2017
7608

Ахеджаков рассказал, как Тимошенко Парасюк, Савченко и компания, скрепя зубами, поздравили украинцев с «безвизом»

Украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в Facebook пишет о том, что вчера был очень тяжелый день у наших болтунов-популистов. Свершилось то, против чего они так долго боролись – Украине

07 апр 2017
7109

Романенко: зачем американцам «головняк» и лишний раз нарываться на угрозу неуправляемого конфликта с русскими?

Журналист Юрий Романенко на своей странице в Facebook пишет о том, что многие искренне полагают, что Трамп и Путин могли договориться, потому что американцы не ударили по русским в Сирии и вообще их

08 апр 2017
6703

Вашингтон вирішив помститися Москві: Конгрес США готує радикальні заходи проти Кремля

У єдиній базі документів нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів з'явився проект закону, яким передбачається введення нових, дуже жорстких санкцій проти Росії, про що інформує replyua.net. Наразі

Последние новости

Для романтиков: в Шотландии продают дом на «необитаемом» острове

Блогер рассказал, чем закончилась в России попытка отправить депутатов и президента в тюрьму

"Не допустити Майдану": У Ростові прихильників Навального били кнутами

У Києві водій "закинув" машину на паркан (ФОТО)

Долой химию: эксперты рассказали о натуральных красителях для пасхальных яиц

У Німеччині знову пропонують провести на Донбасі вибори до завершення військових дій

Скончался один из первых советских космонавтов

На Філіппінах відбувся потужний землетрус

Після останніх подій у Сирії настав час для використання ядерної зброї – Боровий

Пример для Украины: как растет экономика Израиля

Вашингтон готовит еще один неприятный сюрприз для России

"Путін програв": Зубов розповів про повний провал проекту "Новоросія"

Европейцев ждет новый шок, - аналитик

Вашингтон пропонує створити «гібридний трибунал» по Сирії: у Москві заговорили про «параною»

Новини з зони АТО за минулу добу. Режим "тиші" не дотримується

Геращенко нагадав про події трирічної давнини у Харкові

Іслямов пояснив, чому "Аскер" досі не став підрозділом ЗСУ

Активісти в Києві заблокували роботу російської організації

У Путіна може з'явитися нова ціль - експерт

Боровой: дальше может быть только ядерное оружие

 Новости за день