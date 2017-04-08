Скончался один из первых советских космонавтов

Георгий Гречко, один из первых советских летчиков-космонавтов, скончался на 86-м году жизни. Как сообщает replyua.net, информацию о смерти космонавта напечатал журнал «Новости космонавтики».
Чуть позже дочь космонавта, Ольга, рассказала о смерти отца. По ее словам, Гречко умер из-за сердечной недостаточности. Космонавт умер сегодня в больнице, около семи часов утра. В последние минуты жизни с ним успела проститься супруга Екатерина, которая находилась рядом. Российские источники отметили, что ранее ТАСС сообщал об экстренной госпитализации Гречко, однако его дочь опровергала эту информацию и говорила о том, что отец находится дома и отдыхает, а в больницу он обращался только за консультацией. Гречко родился в Ленинграде, в 1931 году. Он три раза побывал на орбите Земли, где провел 134 дня, один раз летчик-космонавт выходил в открытый космос.
В советское время Гречко трижды удостаивался орденов Ленина, его наградили различными медалями – «За доблестный труд», «За трудовое отличие», «За заслуги в освоении космоса». До последних дней жизни Гречко оставался активным – он часто был гостем различных телепередач, давал интервью.