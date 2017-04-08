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У Путіна може з'явитися нова ціль - експерт

У Путіна може з'явитися нова ціль - експерт
На сьогоднішній день у Російської Федерації неабиякий політичний, економічний та геополітичний інтерес викликає Лівія. Саме тому ця країна може стати наступною мішенню диктаторського режиму Путіна. Про це розповів політичний експерт Короткий Василь, пише видання «ZN.UA», передає replyua.net.

«Сьогодні Кремль намагається впливати на внутрішню політику неспокійної та розхитаної країни. Головну ставку Російська Федерація робить на генерала Халіфа Хафтара. Саме він займається контролем східної частини Лівії. Але ця країна дещо відрізняється від Сирії, тому Путіну буде важко отримати вплив на всю Лівію лише через одного Хафтара. Цьому генералу не вистачає міжнародної легітимності. Саме тому він не може запросити до себе Збройні сили Росії для того, щоб разом протистояти тероризму», - зазначив він.

Також, за словами експерта, у Росії та Лівії немає того стартового майданчику, який був у РФ та Сирії. Мова йде про стару військову базу в Тартусі. «Самі ж лівійці негативно налаштовані до будь-якого втручання з боку іноземців. Навіть якщо Росія туди увійде, то у неї не буде такого впливу на Лівію, як це було у випадку з режимом президента Сирії Башара Асада», - додав він.
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