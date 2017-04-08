Експерт: Путін почав шантажувати США глобальною війною

Заяву президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що у тому випадку, якщо Сполучені Штати та ЄС не перестануть стримувати Москву, то це може призвести до глобальної війни, варто розцінювати як ультиматум від російського диктатора. Також це являється відвертим шантажем США. Про це розповів політичний експерт Постоловський Сергій, передає replyua.net.
За його словами, сьогодні у Путіна залишається лише два варіанти: або позбутися влади, або йти до кінця у війні з Україною. При цьому експерт зазначив, що є можливість і третього варіанту, однак він не сподобається російському імператору. Цей варіант передбачає визнання своєї помилки, повернення Україні окупованого Криму та Донбасу з умовою повного виведення своїх військ з території України.
«На сьогоднішній день ми продовжуємо спостерігати за тим, як російський президент Володимир Путін намагається і далі говорити з позиції сили. Він хоче, щоб Вашингтон залишив Росії вплив над Україною і не тільки. Мова також іде і про Білорусь, і про Молдову та деякі інші країни Югославії. Фактично Путін сказав наступне: або ми вертаємося до біполярного світу, або буде війна», - зазначив політолог Сергій Постоловський.