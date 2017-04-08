Ракетний удар США по Сирії неминуче призведе до відходу Путіна – експерт

У своїй статті для Каспаров.ru журналіст Ігор Яковенко стверджує, що наслідком нанесеного ракетного удару американської авіації по військам сирійського лідера Башара Асада стане неминучість краху режиму глави Кремля Володимира Путіна, передає replyua.net.
За словами експерта, в даний час можна говорити про завершення періоду несамовитої радості відносно того, що РФ наносить удари по кому забажає і не боїться нічого. «У Кремлі стверджували, що комплекси С-300 та С-400 здатні цілковито контролювати та забезпечувати безпеку не тільки російських військових, але і партнерів в небі над Сирією. Але зараз від пропагандиста Ігоря Коротченка почали лунати заяви, що Москва не обіцяла захищати союзників, а комплекси захищають тільки ВКС РФ», - зазначив експерт.
Він також прогнозує, що багато депутатів російської Держдуми, які так гучно святкували перемогу республіканця Дональда Трампа на виборах американського президента, почнуть з поспіхом видаляти фотозображення з заходу. «Професіонали і параноїки Багдасаров, Сатановський і Ж. почнуть змагатися, хто з них з більшою гучністю та безумством буде закликати до негайної війни з США, а Кисельов у своєму ефірі буде рясно посипати американську карту ядерним попелом», - заявив журналіст.