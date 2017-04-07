Путін може використати Україну для помсти США за атаку на Сирію – журналіст

Відомий український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у соцмережі Facebook висловив припущення, що з метою «відповіді» американській владі за нанесений удар по військовій базі сирійських урядовий військ Кремль може активізувати військові дії на Донбасі, про що інформує replyua.net.
Цимбалюк зазначив, що, на думку офіційного Кремля, заяви про «удар під спеціально створеним приводом», або розмови про те, що порушується міжнародне право, адресовані лише слабакам. І все ж, Москві доводиться ними користатися з урахуванням того, що американські ракети пролетіли неподалік російських ЗРК С-300. На переконання журналіста, тепер актуальним є питання про місце та час відповіді американській стороні за таке страшне приниження на весь світ.
«Справжня велика держава неодмінно повинна зробити певний залп для того, аби усі переконалися у її величі. Для Кремля найпростіше – це активізація військового конфлікту у центральній частині Європи, у районах сходу України, які знаходяться під контролем проросійських бойовиків», - написав у своєму дописі журналіст. Як відомо, американська авіація завдала удару в Сирії у відповідь на хімічну атаку військ Башара Асада.