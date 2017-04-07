СМИ: украинская «дочка» Сбербанка будет продана не за деньги

Российское издание Новая газета сообщает о том, что в сделке по продаже украинской «дочки» Сбербанка речи о деньгах не было, и журналисты отметили, что стороны сделки договариваются только об обмене активами, информирует replyua.net.
Напомним, что ранее СМИ напечатали информацию о том, что украинский Сбербанк купят Саид Гуцериев и Григорий Гусельников за 130 миллионов долларов. Однако журналисты Новой газеты утверждают, что к ним поступила другая информация – якобы в соглашении не присутствует денежная составляющая, и стороны планируют лишь обменяться активами. Гусельников собирается передать Сбербанку России 98 процентов активов Вятка-Банка, а также большой участок земли в Подмосковье, который ранее оценили в 13,6 миллионов долларов.
Кроме того, Гусельников распрощается с отелем Хилтон в Екатеринбурге, Хилтоном в Можайске, кредитами финансирования, которые были получены операторами отелей Хилтон. Новая газета подчеркивает, что Вятка-Банк – это главный конкурент отделений Сбербанка в городе Киров.