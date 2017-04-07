Трамп завдав удару по Сирії у вкрай невигідний момент для Путіна – Піонтковський

Ракетний удар США по Сирії є «пропорційною військовою відповіддю» на застосування президентом Асадом хімічної зброї і не має на меті повалення його режиму; в той же час цей жест фактично став новою зовнішньополітичною поразкою президента Росії. Таку думку «Обозревателю» висловив російський політолог Андрій Піонтковський, передає replyua.net.
Коментуючи факт нанесення ракетного удару, він зауважив: «Я не думаю, що це матиме якесь велике військове продовження. Спеціально дуже підкреслено і Трамп, і його державний секретар, і військові заявляли про те, що це спеціальне покарання Асада за використання хімічної зброї, попередження, що будь-яка наступна спроба застосування хімічної зброї викличе повторення таких ударів».
У той же час політик підкреслив: «Навіть з урахування усієї обмеженості цього удару він має величезне політичне значення не тільки для Сирії та Близького Сходу, а й для всього світу. Це показує, що епоха нікчемного Обами, який висловлює з приводу глибоке занепокоєння, або його клінічного ідіота Керрі, який бігав за домінантним самцем Лавровим, закінчилася. Американці готові застосовувати силу, в тому числі, коли не діє паралізована російським вето Організація Об'єднаних Націй. Це важливий сигнал і для нашого з вами улюбленого Володимира Володимировича Путіна».