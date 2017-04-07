Трамп почав воювати з Путіним – думка експерта

У своєму світопорядку президент РФ Володимир Путін вважає, що США вже оголосили війну Росії. Про це в коментарі InfoResist заявив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос, передає replyua.net.
«Путін вже звинуватив Америку у втручанні у внутрішні справи суверенної країни. Тобто, він вже висловив весь свій традиційний набір звинувачень, яким зазвичай Росія звинувачує США. Більш того представники Путіна згадали Сирію, Ірак і Лівію. Але ця ситуація дуже далеко від тієї омріяної точки, яку хотів би бачити Путін», - зазначив він. На питання про те, як спрогнозувати подальшу ситуацію, Семиволос відповів:
«Росія так не змінюється. Тут важливо інше, те, що ми опинилися в світі з абсолютно новими змінними, буквально це сталося за кілька днів. Раніше Путін святкував перемогу, здавалося, що рано чи пізно військам Асада вдасться придушити осередки повстання і взяти під контроль країну », - зазначив він. На його думку, курс, який взяв Трамп, вказує на те, що США знищать будь-які можливості Башара Асада наносити удари з неба. «А якщо чесно, то лише бомбардування взагалі дозволяли Асаду і росіянам і тримати фронт і здобувати якісь успіхи», - додав він.