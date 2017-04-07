Путін може своєрідно відповісти на удар США по Сирії – експерт

Колишній радник українського посольства в США Олександр Потєхін в інтерв'ю виданню «Обозреватель» висловив думку, що офіційний Кремль просто так не залишить завдані американською авіацією удари по Сирії: не виключено, що Москва просто скасує запланований на найближчий час візит до Росії державного секретаря США Рекса Тіллерсона. Про це інформує replyua.net. «Може так трапитися, що саме зараз Володимиру Володимировичу захочеться на весь світ показати, що він крутий хлопець та сказати: «Не буде тут ніякого Тіллерсона! Вони ж образили наших друзів, тому ми на них образимося». Вашингтон вже надав Путіну безліч можливостей для дій та слів у відповідь», - переконаний Потєхін.
Як відомо, вже через кілька годин після удару США по авіабазі Асада, Кремль заявив про призупинення дії укладеного з Вашингтоном договору щодо запобігання нещасних випадків та гарантування безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.
За словами американських високопосадовців, авіація США не мала наміру завдавати удару по мирним жителям у Сирії. Ракетний удар пошкодив авіацію та об’єкти інфраструктури на окремій ділянці, у тому числі злітно-посадковій смузі. Однак у Сирії заявили про загиблих і поранених.