Путін зазнав поразки у цій війні, а також у всьому, за що брався – російський журналіст

На своїй сторінці у Facebook російський журналіст Олексій Суховерхов пише, що військам Путіна потрібно негайно забиратися з Сирії., оскільки Росія підтримує не той режим і не того диктатора, з яким взагалі варто мати справу, передає replyua.net.
«Башар Асад - злочинець і вбивця, який знущається на д своїм народом, а Путін йому в цьому так чи інакше допомагає. Сприяння сирійському лідерові означає співучасть у військових злочинах. Воюючи з терористами так званої ІД, застаріла російська військова техніка і тупоголові генерали без совісті і понять про сучасну війну завдають більшої шкоди цивільному населенню, ніж терористам», - вважає Суховерхов.
Він додав, що досягнути перемоги в громадянській війні фактично неможливо, зате російська участь ставить під загрозу постійної небезпеки своїх громадян, про що говорять теракти в нашій країні. Якщо, звичайно. вони пов'язані з Сирією, що на сьогоднішній день реально не доведено. Журналіст підкреслив, що участь у сирійській війні піддає Росію ще більше серйозному ризику - випадково чи ні зіткнутися з армією США і інших розвинутих країн. І навіть якщо б можна було б не враховувати цей найважчий з вірогідних сценаріїв, тим не менш, війна за кордоном для Росії - не по кишені.