Сирийский генерал: Путин полностью уничтожил Алеппо

Войска Путина уничтожили восточные районы сирийского Алеппо, но так и не смогли достичь поставленных целей. Как информирует replyua.net со ссылкой на Newsader, об этом заявил Ахмад Рахаль, бригадный генерал Свободной сирийской армии.
«Вокруг взятия Алеппо российская пропаганда произвела много шума, и в РФ говорили, что взятие города является стратегической победой, что революция в Сирии подавлена, и власти РФ пытались в этом убедить как россиян, так и европейцев. Однако революция в Сирии продолжается, идут бои на всех фронтах. Как СМИ РФ могут все это теперь объяснить? Еще в конце прошлого года в Кремле заявляли о прекращении огня, а теперь РФ проваливается по всем направлениям, также поражение терпят СМИ, ведь их ложь постоянно опровергают», заявил генерал.
По его словам, в Алеппо российская армия придерживалась тактики выжженной земли и бомбежек, но Путин не смог победить в Алеппо, хоть и уничтожил его, и теперь в восточной части города жить стало невозможно. «Погиб один миллион человек, около 12 миллионов – беженцы, еще миллион остались калеками. Сирийцам уже нечего терять», добавил Рахаль.