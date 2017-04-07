«Потрібно звільняти Крим»: Боровий розповів, що буде після удару Трампа по Сирії

Ракетний удар США по Сирії повинен змусити президента Росії Володимира Путіна серйозніше поставитися до слів глави Білого дому про те, що Росії слід звільняти Крим і йти зі сходу України. Як передає replyua.net, таку думку «Обозревателю» висловив російський опозиційний політик Костянтин Боровий.
Коментуючи дії США в Сирії, він заявив: «Добре! Нарешті, він почав діяти. Я думаю, що це велика несподіванка для Путіна. Тому що Обамою було дано багато обіцянок діяти, але з приводу цих обіцянок діяти багато говорили, що, мабуть, все це залишиться на папері і в чатах», - зауважив політик «Це підтвердження рішучості США зупинити Асада»,, - переконаний він. «Я думаю, що зараз буде сказано дуже багато гнівних слів на адресу США з боку Росії. Але я не думаю, що це справить сильне враження на Трампа», - спрогнозував Боровий. «Будемо сподіватися, що тепер Путін поставиться трохи інакше до заяви Трампа про те, що вже настав час звільняти Крим і йти зі сходу України»,- сказав він.
Як відомо, американська сторона із використанням ракет завдала удару по базі військ сирійського уряду. Це стало відповіддю на хімічну атаку, проведену режимом президента Сирії Башара Асада у провінції Ідліб.