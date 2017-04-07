валюта
СпецтемаБерезовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

У Кремлі заперечили повну підтримку Росією режиму Башара Асада

У Кремлі заперечили повну підтримку Росією режиму Башара Асада
Прес-аташе російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не надає беззастережну підтримку діям сирійського лідера Башара Асада, передає replyua.net з посиланням на АР. Як відомо, буквально вчора у американському Держждепі наголосили, що влада Росії повинна переглянути свою підтримку Асада у зв’язку з хімічною атакою в Сирії, а вже сьогодні ЗМІ повідомили про серйозні наміри президента США Дональда Трампа почати війну проти сирійського диктатора.

За словами Дмитра Пєскова, у сучасному світі надання будь-кому беззастережної підтримки не є можливим. Крім того, офіційна Москва стверджує: заяви про можливість Кремля переконати Асада робити так, як скаже російська влада, цілком неправдиві. Прес-секретар Путіна наголосив, що між Москвою та Дамаском «цілковита взаємна підтримка», а війська Башара Асада є єдиною у Сирії силою, котра може дати відсіч терористам у світі.

Пєсков додав, що в Кремлі очікують, що буде проведено міжнародне розслідування теракту, перш ніж Рада Безпеки ООН прийме будь-які резолюції із засудженням хімічної атаки. В той же самий час, Пєсков заявив, що хімічна атака в Ідлібі стала «дуже трагічною подією».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Березовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

Срочно: Казанский: вот так круто выглядит дельфинарий Донецка после ухода «хунты»
Важное за сутки
07 апр 2017
47180

Березовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

Известный украинский политтехнолог Тарас Березовец на своей странице в соцсети Facebook пишет, что еще до инаугурации президента США Дональда Трампа он предупреждал, что президент РФ Владимир Путин

07 апр 2017
43747

Трамп дав зрозуміти Путіну, що вето Росії в ООН для нього рівне нулю

Відомий український блогер Денис П’ятигорець на своїй сторінці в Facebook пише про те, що президент Росії Володимир Путін не знав як знову увійти в коаліцію світових лідерів і при цьому не випускати

07 апр 2017
28514

«Потрібно звільняти Крим»: Боровий розповів, що буде після удару Трампа по Сирії

Ракетний удар США по Сирії повинен змусити президента Росії Володимира Путіна серйозніше поставитися до слів глави Білого дому про те, що Росії слід звільняти Крим і йти зі сходу України. Як передає

Последние новости

Суд виніс рішення в скандальній справі бійців «Торнадо»

Нацбанк заступився за російські банки, які працюють в Україні

Ахеджаков рассказал, как Тимошенко Парасюк, Савченко и компания, скрепя зубами, поздравили украинцев с «безвизом»

Романенко: зачем американцам «головняк» и лишний раз нарываться на угрозу неуправляемого конфликта с русскими?

Німеччина виступає за вибори на окупованих територіях

Блогер: «безвиз» создал ментальный ров с крокодилами Украины с Россией, о котором мы столько мечтали

Аваков: пожежа на складах в Балаклії – це російський теракт

У столичному метро до кінця 2017 року може подорожчати проїзд

Корчак знову спробували усунути з посади голови НАЗК

Представники Сбербанку відповіли, чи дійсно банк продали за безцінь

У НАБУ пояснили, чому обшукували НБУ

У Польщі переконані, що атаку на консульство в Луцьку організувала Росія

Аваков розповів про "афериста Семенченка"

"Сбербанк России" заявив про вихід з України

Події у Стокгольмі визнали терактом

Военный стратег Гриценко призвал к разрыву Минских соглашений и к расстрелу Главнокомандующего, – блогер

Хуг розповів про порушення в зоні АТО

Євросоюз назвав умови, за яких жителі Криму зможуть їздити без віз

Теракт у Стокгольмі: вантажівка в’їхала у натовп людей (відео)

Євросоюз посилив заходи безпеки на кордоні

 Новости за день