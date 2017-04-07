У Кремлі заперечили повну підтримку Росією режиму Башара Асада

Прес-аташе російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не надає беззастережну підтримку діям сирійського лідера Башара Асада, передає replyua.net з посиланням на АР. Як відомо, буквально вчора у американському Держждепі наголосили, що влада Росії повинна переглянути свою підтримку Асада у зв’язку з хімічною атакою в Сирії, а вже сьогодні ЗМІ повідомили про серйозні наміри президента США Дональда Трампа почати війну проти сирійського диктатора.
За словами Дмитра Пєскова, у сучасному світі надання будь-кому беззастережної підтримки не є можливим. Крім того, офіційна Москва стверджує: заяви про можливість Кремля переконати Асада робити так, як скаже російська влада, цілком неправдиві. Прес-секретар Путіна наголосив, що між Москвою та Дамаском «цілковита взаємна підтримка», а війська Башара Асада є єдиною у Сирії силою, котра може дати відсіч терористам у світі.
Пєсков додав, що в Кремлі очікують, що буде проведено міжнародне розслідування теракту, перш ніж Рада Безпеки ООН прийме будь-які резолюції із засудженням хімічної атаки. В той же самий час, Пєсков заявив, що хімічна атака в Ідлібі стала «дуже трагічною подією».