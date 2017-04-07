Путіну доведеться робити складний вибір між режимом Асада і Кримом - ЗМІ

У разі досягнення ЄС та США єдиної точки зору стосовно Криму та Росії, очільник Кремля Володимир Путін може припинити підтримку режиму сирійського диктатора Башара Асада. Як передає replyua.net, таку точку зору в інтерв'ю журналістам авторитетного видання The Washington Post оприлюднив Абдалла II, король Йорданії. За його словами, з точки зору Російської Федерації, вони ведуть гру у те, що часто називають триходовою грою в шахи. «Для Кремля важливе значення має Крим, а також Україна і Сирія, а ще росіяни присутні в Лівії. Тому європейцям та американцям необхідно досягати домовленостей з Москвою водночас стосовно усіх цих питань», - наголосив він, додавши, що під час обговорення умов потрібно буде йти на взаємні поступки.
«Я переконаний, що Крим для росіян відіграє найбільш важливу роль. Якщо вдасться досягнути взаєморозуміння стосовно Криму, то можна буде спостерігати за більш гнучкою позицією щодо Сирії, а також, я вважаю, тоді Україна не буде такою великою проблемою», - переконаний король Абдалла.
Нагадаємо, що США ударом з ракети по військовій базі урядових військ Сирії відповіли на хіматаку, яку провів режим президента Башара Асада в провінції Ідліб.