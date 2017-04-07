Последствия запрета российских лекарств в Украине

Если украинские власти введут запрет на поставку российских лекарств в Украину, Россия понесет убытки на сумму 1 миллиард 700 миллионов рублей.
Как информирует replyua.net со ссылкой на РБК, убыток фармацевтических компаний России может достичь тридцати миллионов долларов, если украинские власти введут санкции в отношении фармацевтических компаний, поставляющих лекарственные препараты в Украину. В прошлом году объемы поставок лекарственных препаратов в Украину из России, без учета оккупированных территорий Донбасса, составляли около 37 миллионов долларов. Однако с каждым годом объемы поставок уменьшаются. К примеру, в 2014 году они достигали 48 миллионов долларов, а в 2015 году – уже 42 миллионов. Украинский рынок в настоящее время составляет около 7,7 процентов от общего объема экспорта лекарств российских компаний.
Издание отмечает, что в текущем году Россия резко увеличила объемы поставок на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. В прошлом году «ЛДНР» получили лекарства на сумму 97 миллионов долларов, в 2015 году – на 48 миллионов, а в 2014 – всего лишь на 124 тысячи долларов.