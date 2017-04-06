Нині цілком можливе розширення агресії РФ - РНБО

У РНБО вважають, що Російська Федерація готується розширити регіон свого агресивного впливу, інформує replyua.net з посиланням на Koresspondent.net.
Таку заяву зробив Олександр Турчинов. За його словами, Москва продовжує нарощувати свою військову міць в прикордонних районах, зокрема в західному та південному напрямках. Відповідні факти фіксують українські спецслужби. Також Турчинов зауважив, що підтримувані Кремлем бойовики не дотримуються Мінських угод і продовжують активні обстріли, хоча з 1 квітня було введено режим тиші.
Нагадаємо, раніше в представництві українського Міністерства оборони повідомили, що Російська Федерація стягнула на кордон з Україною більше 18 тисяч військовослужбовців та численну військову техніку. Схожі заяви озвучувала і литовська розвідка, заявляючи, що Москві вистачить 24-28 годин для того, щоб почати активні бойові дії проти країн Балтії. Даля Грібаускайте напередодні наголошувала, що численними військовими тренуваннями Кремль прагне налякати Захід. В Європі також побоюються, що Росія може використати анонсовані спільні з білорусами військові навчання в вересні 2017 року в якості чергових провокацій.