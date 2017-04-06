У Путіна вже дах зносить: експерт розповів, на які злочини вже пішов глава Кремля

Застосування хімічної зброї в Сирії було санкціоноване з Москви; таким чином президент Росії провокує президента США на діалог «безпосередньо». Таку думку в інтерв'ю «Обозревателю» висловив член Атлантичної ради України Юрій Романюк, передає replyua.net.
За його словами, хімічну зброю в сирійському селі застосував не режим Асада. «Для чого Асаду провокувати США, Трампа, Великобританію, Францію, якщо він і так повністю упав в їхніх очах? Навіщо йому скидати бомбу на якесь нещасне село, яке ні стратегічно, ні тактично, ні з військової, ні з політичної точки зору не приносить Асаду особисто і його режиму ніяких дивідендів?» - запитав експерт.
Романюк переконаний, що хімічну зброю застосував Путін. Причому, це зроблено формально за допомогою літака сирійських ВМС. Але, додав експерт, це не важливо. Асад ніколи не міг би використовувати хімічну зброю без санкції Москви. «Путіна допекло, у нього зносить дах. Він бачить , що йде третій місяць після виборів в США, а з Вашингтоном нічого не вирішено. Навпаки, Вашингтон наїжджає на Путіна. Це призводить його до сказу, і він діє методом «примусу до миру» - так само, як він діяв в Грузії», - вважає експерт.