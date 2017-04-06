У Росії заявили, що після теракту в Петербурзі почалися "українські мінування"

Російські силові відомства заявляють, що після теракту в метро Санкт-Петербурга з території України продовжують надходити фейкові повідомлення про мінування об’єктів цивільної інфраструктури в Петербурзі. Про це у четвер, 6-го квітня, пише російське видання «РІА Новини» з посиланням на власні джерела в російських спецслужбах, передає replyua.net.
«На сьогоднішній день з території України до нас надходять телефонні дзвінки у яких повідомляють, що на території міста Санкт-Петербург заміновані ті чи інші об’єкти інфраструктури. Дана інформація не знаходить собі підтвердження», - зазначається у повідомленні. Також відзначається, що після теракту у петербурзькому метро кожного дня деякі станції метро закривають на короткий час для проведення перевірок.
Як відомо, 3-го квітня у російському місті Санкт-Петербург у метро на перегоні між станціями «Технологічний інститут» та «Сінна площа» стався вибух, в результаті якого загинуло щонайменше 14 людей. Поранення отримали ще декілька десятків. Наразі існує безліч версій теракту, серед яких терористи з ОРДЛО, Сирії та деяких країн Ближнього сходу. Напередодні президент РФ Володимир Путін застеріг країни СНД про можливі теракти на їхній території.