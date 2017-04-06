Українці різко розкритикували хамський допис російського режисера Оскара Кучера

Російський актор Оскар Кучера, котрий побував у Києві без Олени Воробей,оскільки їй заборонений в'їзд до України, дав свою оцінку спектаклю, та в досить хамський спосіб висловився щодо деяких українців. Про це інформує replyua.net.
На своїй Facebook-сторінці російський актор розмістив два поста. У першому з них не було нічого негативного: актор висловив слова вдячності на адресу шанувальників мистецтва. Водночас, другий пост викликав обурення серед користувачів. Справа в тому, що Кучер у досить хамській формі поскаржився на прикордонників, які протримали його кілька годин, а також розповів про картину «Французький шпигун», заборонену в Україні, і підкреслив, що «на думку свідомих, він там грає Путіна, а це дуже смішно». Крім того артист різко висловився на адресу активістів, які намагалися блокувати будівлю, де виступали російські артисти.
«Перед театром вишикувалися хлопчики з плакатами« Поліцеймако, Кучера геть! », і кричали всім, хто входить в будівлю, що вони будуть зрадниками батьківщини, якщо підуть на спектакль. А глядач на це не реагував і проходив», - написав Кучера. У другому пості було наступне: «Скільки ненависті в людях ... в росіянах і українцях ... світ зійшов з розуму ... У попередньому пості всіх провокаторів я послав подалі, по обидва боки, і не намагайтеся мене пересмикувати».