Журналист: следы взрыва в метро Санкт-Петербурга уходят в «ЛДНР»

Александр Невзоров, известный российский журналист и публицист, не исключает, что за взрывом в метро Санкт-Петербурга могут стоять наемники террористических «ЛДНР».
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Невзоров отметил, что существует версия о том, что этот взрыв не был запланированным. «У нас ведь есть радость – у нас те самые наемники, которые возвращаются с Донбасса в Питер. Вернулись они, обремененные грузом того, что на Донбассе всего много и все очень дешево, а вокруг это денег стоит. То есть, тротил и оружие», отметил публицист. По его мнению, какая-то взрывчатка, которая транспортируется, могла самовольно сработать, но публика, которая ее перевозит, отличается специфичностью.
«Забудьте слово «добровольцы». Там сорок процентов рецидивистов, а добровольцы – это дешевые наемники. Если человек приезжает за что-то воевать, его нужно одевать и кормить, обеспечивать медицинской помощью, а это деньги. Нет никаких добровольцев. Судя по очень странной стилистике произошедшего теракта, как раз могло рвануть то, что перевозили», считает Невзоров.