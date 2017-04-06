Познер рассказал о пристрастии к наркотикам

На творческом вечере, состоявшемся в российском Воронеже, известный телеведущий Владимир Познер признался в употреблении наркотиков, сообщает replyua.net со ссылкой на официальный сайт Познера.
Телеведущий заявил о том, что курил марихуану. «Когда наркотики становятся легальными, заканчивается криминал – все продается в аптеке. Но это не значит, что наркоманов больше на будет. Просто не будут пытаться продать наркотики вашим детям», подчеркнул Познер. По словам телеведущего, легализация может помочь в борьбе с криминалом, и можно привести в пример США, когда в 20-30х годах прошлого века действовал сухой закон, и опыт США показал, что запрет алкоголя способствовал преступности. Познер отметил, что и сам употреблял марихуану, а также пытался выращивать ее на своей даче в Подмосковье, но не «преуспел в бизнесе».
Заявление телеведущего произвело на зрителей большое впечатление. Однако Познер заявил, что он не пропагандирует аморальный образ жизни или опасные вещества. По его мнению, важно увидеть разницу между криминальным наркобизнесом и наркоманией как заболеванием.