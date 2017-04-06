Головна політика Росії полягає у анексії – Муждабаєв

Анексія є головною політикою Російської імперії. Таку думку в коментарі одному з українських ЗМІ оприлюднив відомий журналіст Айдер Муждабаев.
«Я в цьому взагалі не сумніваюся, це головна політика Російської імперії починаючи з анексії 1883 року. Це робиться для того, щоб змінити склад населення. Це такий тип геноциду, називається заміщення населення. Це визнаний ООН злочин. Коли захоплюється територія, а потім на ній замінюється населення корінне на своє. Цим вони зараз займаються, вони хочуть завершити процес, який розпочала ще Катерина II, коли кримських татар було 93 відсотки, а решти корінних народів було 7 відсотків », - заявив він. За його словами, переселення людей з Сибіру в район Джанкоя є частиною «цьогорічної програми».
«В основній масі туди заселяють росіян з російських регіонів в основному, заселяють ними великі міста і військові бази, пенсіонерів привозять з видобувних регіонів. Я не думаю, що їх насильно туди переселяють, ось як кримських татар переселяли, але створюють умови, всіляко заохочують. Це варіант етнічної зачистки, можна переселяти корінне населення а можна його витісняти. Ось вони займаються витісненням, вони створюють кримським татарам небезпечні нестерпні умови, що б більше людей їхало на материкову Україну побоюючись за життя своїх близьких. Це повторення політики Сталіна після депортації в 44-му році », - зазначив він.