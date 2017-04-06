Російська опозиціонерка спрогнозувала цілу низку подальших терактів в РФ

Відома в Росії представниця опозиції Ольга Курносова в інтерв'ю «Обозревателю» висловила думку, що Росію очікує ще ціла низка терористичних актів після подій в Санкт-Петербурзі, про що інформує replyua.net. На думку Курносової, росіянам варто готуватися до нових атак.
«Після теракту в Пітері я спілкувалася з експертами, і всі вони сходяться на думці, що це був перший теракт із запланованих, і потрібно чекати нових атак в Санкт-Петербурзі», - заявила опозиціонер. За її словами, вибух в пітерському метро є чітким наслідком того, що Росія перетворилася в державу-терориста за всі роки правління Володимира Путіна, і ця країна веде агресивні війни. «Нам наразі невідомо, хто конкретно був організатором цього моторошного терористичного акту, і за що теракт в Пітері став помстою, - може, за війну в Сирії, може, за щось ще. Боюся, що я можу дати тільки найсумніший прогноз для Росії ... Вибух в Пітері - це лише найперша атака з серії терористичних атак », - переконана Ольга Курносова.
Як уже зазначалося, в результаті вибуху в пітерському метро, який трапився 3 квітня, загинули 14 людей, кілька громадян залишаються в лікарнях у важкому стані.