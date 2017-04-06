Взрыв в центре Ростова-на-Дону: видео с места ЧП

В Интернете появилось первое видео, сделанное на месте взрыва в Ростове-на-Дону, на улице Социалистической, информирует replyua.net со ссылкой на российские источники. ЧП произошло в нескольких метрах от школы №5, примерно за час до начала занятий. Уроки были отменены, школьников и учителей в здание школы не пропустили.
В результате взрыва пострадал только один человек. По предварительным данным, около семи часов утра дворник, убиравший территорию, обнаружил бесхозный пакет. В пакете лежал фонарик, в который и была заложена взрывчатка. Мужчине оторвало кисть руки, также он получил незначительное ранение в живот. Правоохранительные органы работают на месте взрыва, но официальных комментариев еще не поступало.
Впрочем, жители Ростова-на-Дону уже сделали выводы, написав в соцсетях о том, что взрыв не был терактом. На улице Социалистической в настоящее время работает следственно-оперативная группа, но СМИ не получают от следователей информации, поэтому утреннее ЧП в Ростове-на-Дону начинает обрастать слухами.