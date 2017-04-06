Публіцист розповів про можливий донбаський слід у терактах в Петербурзі

Відомий російський публіцист Олександр Невзоров не виключає, що за кривавим терактом в метро Санкт-Петербурга, який забрав чотирнадцять життів, можуть стояти найманці «Л / ДНР». Як передає replyua.net, експерт озвучив таку версію в інтерв'ю сайту «Ехо Москви».
«Є версія ... що все-таки вибух був ненавмисним, оскільки у нас же є ще одна радість, у нас же є ті самі найманці з Донбасу, які багато хто повернувся до Петербурга і повернулися, природно, обтяжені вантажем того, що на Донбасі тепер багато і дешево, а скрізь коштує грошей. тобто, зброя і тротил», - підкреслив Невзоров.
«Я просто теж знаю, скільки схронів цієї зброї вже було ліквідовано, і прекрасно розумію, що якісь вибухівки, які транспортуються, цілком можуть спрацювати і самовільно. При тому, що публіка, яка їх возить, вона теж відрізняється специфічністю» , - додав він. Як нагадав російський журналіст, навіть терорист «ДНР» Олександр Ходаковський «у них там чесно визнають, що воює 30% кримінальників – не тих, які відсиділи, а кримінальників, випущених із в'язниць» послужити «великій донецькій імперії».