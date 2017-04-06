Боровой: статистика становится очень интересной

На своей странице в Фейсбуке Константин Боровой, известный российский политик, пишет об очень интересных результатах голосования, сообщает replyua.net.
«Думал, что к ночи статистика начнет меняться, но этого не произошло. Число тех, кто уверен в причастности российских спецслужб к взрыву в метро Санкт-Петербурга, продолжает расти. Сейчас таких людей около 97 процентов, и у нас намного круче, чем их несчастные 86 процентов», отмечает Боровой. По его словам, судя по всему, у Кремля уже закончились деньги, которые он выплачивал троллям.
«Вспоминается анекдот. В ГПУ вызвали старого еврея, ругавшегося в магазине, начали допрос. Ничего не выяснили и выгнали еврея. – Пошел на х.р, жидовская морда, жалко пулю на тебя тратить. Еврей возвращается домой. –Слушай, Сара, полбеды то, что хлеба нет. У них еще и с патронами проблемы», пишет Боровой. Напомним, что 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. В России нашли сирийский след в этом теракте. Погибли 14 человек, около 50 граждан получили ранения.