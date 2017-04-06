Взрыв в центре Ростова-на-Дону, недалеко от школы

Сегодня утром, недалеко от школы, расположенной по улице Социалистической в центре российского Ростова-на-Дону, произошел взрыв. Как информирует replyua.net со ссылкой на агентство ТАСС, об этом рассказали в правоохранительных органах Ростова-на-Дону. В результате взрыва пострадал мужчина, которому оторвало кисть руки.
Взрыв произошел в нескольких десятках метров от школы по улице Социалистической около семи часов утра. Как стало известно, сработало взрывное устройство, которое было замаскировано под фонарик. Мужчина без определенного места жительства обнаружил на улице пакет и решил проверить его содержимое. Когда он достал фонарик, произошел взрыв. По предварительной версии сотрудников правоохранительных органов, взрывчатка сработала после того, как мужчина попытался включить фонарик, в результате чего он лишился кисти.
Однако другие российские источники пишут о том, что якобы при взрыве руку оторвало не бомжу, а дворнику, который убирал территорию вокруг школы. Информация уточняется. В школе отменены занятия, детей и учителей к зданию не подпускают.