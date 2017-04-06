Втрачаємо російськомовних українців? Радника Путіна обурили плани заборонити соцмережі для дітей

Кілька днів тому в Росії було розроблено законопроект, згідно з яким дітям до 14 років заборонено користуватися соціальними мережами, передає replyua.net. Однак радник президента РФ з розвитку Інтернету Герман Клименко вважає таке рішення обурливим, а безліч його пунктів - некоректними. Про це повідомляє видання Life.
Російський високопосадовець зазначив, що розробники законопроекту не врахували того важливого факту, що у соціальній мережі «ВКонтакте», крім російських, величезна кількість користувачів з інших країн, в тому числі з України близько п’ятнадцяти мільйонів. «Таким чином, ми їх всіх просто втратимо» - поставив запитання радник. Варто нагадати, що в разі початку дії даного закону, підліткам до 14 років реєструватися в мережі буде заборонено, а іншим треба буде ввести свої паспортні дані. Якщо надана інформація виявиться неправдивою, користувачі (а також власник соцмережі і батьки дитини) змушені будуть заплатити штраф.
Як відомо, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в інтерв'ю одному з українських видань запропонував заборонити в Україні соціальні мережі «ВКонтакте» та «Одноклассники», оскільки вони знаходяться під контролем ФСБ РФ.