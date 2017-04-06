Хамский пост Оскара Кучеры вызвал негодование украинцев

Оскар Кучера, побывавший в Киеве без Елены Воробей, которой запретили въезд в Украину, прокомментировал спектакль, а также хамски высказался в адрес некоторых украинцев, передает replyua.net.
На своей странице в Фейсбуке российский актер разместил два поста - один вполне безобидный и даже благодарный в адрес поклонников искусства, однако второй пост вызвал негодование среди пользователей. В хамском посте Кучера пожаловался на пограничников, которые продержали его несколько часов, а также рассказал о картине «Французский шпион», запрещенной в Украине, и подчеркнул, что «по мнению свидомых, он там играет Путина, а это очень смешно». Также артист резко высказался в адрес активистов, пытавшихся блокировать здание, где выступали российские артисты.
«Перед театром выстроились хлопчики с плакатами «Полицеймако, Кучера геть!», и орали всем входящим в здание, что они станут предателями родины, если пойдут на спектакль. А зритель посылал всех на х.р и проходил», написал Кучера. Во втором посте было следующее: «Сколько ненависти в людях… в россиянах и украинцах… мир сошел с ума… В предыдущем посте всех провокаторов я послал на х.р, с обеих сторон, и не пытайтесь меня передергивать».