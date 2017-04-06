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Ганапольский нашел связь между взрывом в Питере и митингами по всей России

Ганапольский нашел связь между взрывом в Питере и митингами по всей России
Матвей Ганапольский, известный российский журналист, предположил, что теракт в питерском метро может быть связан с митингами, которые прокатились по России 26 марта, сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.

«Я, конечно, ни на что не намекаю, но избирательные кампании Путина всегда сопровождались террористическими актами – можете смотреть статистику. То взрывы в метро, то взрывы в домах. Будем считать, что Путин святее Папы Римского, и он не имеет никакого отношения к терактам, удивительным образом совпадающим с его президентской кампанией, где он предлагает населению консолидацию», пишет журналист. По словам Ганапольского, увидев, что на улицу вышли молодые люди, не подверженные кремлевской пропаганде, увидев, что молодежь хочет что-то другое вместо путинской унылости, происходит теракт.

«Не важно, кто его организовал – ФСБ или террорист-одиночка. Каким-то образом этот теракт увязывается с правом россиян на шествия, митинги и демонстрации. О чем это может говорить? Скажу словами Киселева. Совпадение? Нет, не думаю», добавил Ганапольский.
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