Шнуров: мама и папа живут возле метро «Технологический институт», и я позвонил им сразу

Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», прокомментировал теракт в родном Питере и рассказал, что его родители живут возле метро «Технологический институт», где произошел взрыв, поэтому сразу после теракта он позвонил маме, сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал Дождь.
«Папа и мама живут рядом со станцией «Технологический институт», это произошло очень близко от них. Естественно, первым делом я маме позвонил, узнать, все ли у них в порядке. Мама была в ужасе. Я приказал ей оставаться дома и никуда не выходить», отметил музыкант. По его словам, когда происходят подобные события, нельзя сеять панику и распространять ложную информацию среди населения – в таких случаях всегда нужно дожидаться официальных новостей и проверенную информацию.
«Мы все мужественные люди, и мне кажется, если мы начнем давать много поводов для подобных разговоров, тем будет лучше. Терроризм рассчитан только на то, чтобы люди впадали в панику, чтобы их это раздражало. Нам необходимо быть собранными», подчеркнул Шнуров. Напомним, что взрыв в питерском метро прогремел 3 апреля. В результате теракта погибли 14 человек, около 50 граждан остаются в больницах, у многих тяжелейшие ранения.