Политик: взрыв в метро Санкт-Петербурга – это только начало

Ольга Курносова, известный российский оппозиционер, считает, что после теракта в метро Санкт-Петербурга в России будет совершено еще множество террористических актов. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Курносова считает, что нужно ждать новых атак.
«После теракта в Питере я общалась с экспертами, и все они сходятся во мнении, что это был первый теракт из запланированных, и нужно ждать новых атак в Санкт-Петербурге», отметила оппозиционер. По ее словам, взрыв в питерском метро является результатом того, что Россия превратилась в государство-террориста за все годы правления Владимира Путина, и эта страна ведет агрессивные войны. «Мы не знаем, кто конкретно был организатором этого жуткого террористического акта, и за что теракт в Питере стал местью, - может, за войну в Сирии, может, за что-то еще. Боюсь, что я могу дать только самый грустный прогноз для России… Взрыв в Питере – это только самая первая атака из серии террористических атак», уверена Ольга Курносова.
Напомним, что в результате взрыва в питерском метро, произошедшем 3 апреля, погибли 14 человек, десятки граждан остаются в больницах в тяжелом состоянии.