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Спецслужбы РФ нашли сирийский след во взрыве в питерском метро

Спецслужбы РФ нашли сирийский след во взрыве в питерском метро
Издание «Зеркало недели» пишет о том, что в настоящий момент следственные органы России проверяют информацию о Акбаржоне Джалилове, исполнителе теракта в питерском метро, который мог проходить обучение в рядах «Исламского государства» в 2015-2016 годах на территории Сирии, информирует replyua.net.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству ТАСС о том, что в ноябре 2015 года Джалилов вылетел в Стамбул из Санкт-Петербурга, а уже из Турции он мог добраться до Сирии, чтобы пройти обучение в рядах боевиков ИГИЛ. После вылета в Турцию предполагаемый террорист очень долго отсутствовал в России. Однако российское издание Коммерсант выдвинуло другую версию. Также похожую версию озвучили на родине Джалилова, в Кыргызстане. Там предполагают, что Джалилов мог совершить террористический акт в метро Санкт-Петербурга, находясь под влиянием другой террористической группировки – «Туахид валь-джихад», однако она тоже действует и на территории Сирии.

В Кыргызстане подчеркнули, что в этой террористической организации состоят сотни узбеков, а Джалилов является этническим узбеком. В этой группировке много выходцев из Ошской области, где родился предполагаемый террорист. Несколько месяцев назад в Ошской области была проведена операция по задержанию местных жителей, которые вернулись из Сирии.
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