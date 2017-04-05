Олешко: Путину нужно убить президента США – может тогда мир не промолчит, как это делает сейчас ради денег



Популярный в Украине блогер Мирослав Олешко на своей странице в Facebook пишет о то, что после просмотра видео из



«Сам мир молчит и терпит, пожимают ему руки. Гитлеру сейчас так же пожали бы руки? Где тот предел для мировых политиков



Он отмечает, что, как правильно было сказано: люди смотрят сериалы, триллеры, детективы, все, что накрутил режиссер и придумали сценаристы, озабочены судьбой вымышленных персонажей, а реальные события, реальные участники этой всемирной драмы пусть исчезают бесследно, не задев сознания? «Бог с вами, люди. Все, к чему мы равнодушны, равнодушно к нам, поэтому мы такие и смертельно одинокие. Кто то же и на наше страдание смотрит, как сериал», – подытожил Олешко.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Березовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

Срочно: Казанский: вот так круто выглядит дельфинарий Донецка после ухода «хунты» Популярный в Украине блогер Мирослав Олешко на своей странице в Facebook пишет о то, что после просмотра видео из Сирии , с мертвыми телами детей, которых кидали в багажник автомобиля такой же ком в горле стоял, как когда смотрел на убитых украинцев в Мариуполе, из-за российских обстрелов. По словам блогера, президент РФ Путин убивает не только своих граждан, как в жилых домах, НордОсте, Беслане, метро, но и детей других стран. Уже 18 лет убивает и мир молчит. Не молчат порой журналисты, общественные деятели, ряд политиков, которых затем травят и расстреливают.«Сам мир молчит и терпит, пожимают ему руки. Гитлеру сейчас так же пожали бы руки? Где тот предел для мировых политиков США , Германии, Франции? Что еще должен сделать кровавый террорист Путин, что бы мир объявил президента России преступником? Боинг с детьми европейскими сбил, с польской властью сбил. Может президента США убить или даже тогда тоже промолчат, проглотят ради денег», – написал Мирослав Олешко.Он отмечает, что, как правильно было сказано: люди смотрят сериалы, триллеры, детективы, все, что накрутил режиссер и придумали сценаристы, озабочены судьбой вымышленных персонажей, а реальные события, реальные участники этой всемирной драмы пусть исчезают бесследно, не задев сознания? «Бог с вами, люди. Все, к чему мы равнодушны, равнодушно к нам, поэтому мы такие и смертельно одинокие. Кто то же и на наше страдание смотрит, как сериал», – подытожил Олешко.