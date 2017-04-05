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Олешко: Путину нужно убить президента США – может тогда мир не промолчит, как это делает сейчас ради денег

Олешко: Путину нужно убить президента США – может тогда мир не промолчит, как это делает сейчас ради денег
Популярный в Украине блогер Мирослав Олешко на своей странице в Facebook пишет о то, что после просмотра видео из Сирии, с мертвыми телами детей, которых кидали в багажник автомобиля такой же ком в горле стоял, как когда смотрел на убитых украинцев в Мариуполе, из-за российских обстрелов. По словам блогера, президент РФ Путин убивает не только своих граждан, как в жилых домах, НордОсте, Беслане, метро, но и детей других стран. Уже 18 лет убивает и мир молчит. Не молчат порой журналисты, общественные деятели, ряд политиков, которых затем травят и расстреливают.

«Сам мир молчит и терпит, пожимают ему руки. Гитлеру сейчас так же пожали бы руки? Где тот предел для мировых политиков США, Германии, Франции? Что еще должен сделать кровавый террорист Путин, что бы мир объявил президента России преступником? Боинг с детьми европейскими сбил, с польской властью сбил. Может президента США убить или даже тогда тоже промолчат, проглотят ради денег», – написал Мирослав Олешко.

Он отмечает, что, как правильно было сказано: люди смотрят сериалы, триллеры, детективы, все, что накрутил режиссер и придумали сценаристы, озабочены судьбой вымышленных персонажей, а реальные события, реальные участники этой всемирной драмы пусть исчезают бесследно, не задев сознания? «Бог с вами, люди. Все, к чему мы равнодушны, равнодушно к нам, поэтому мы такие и смертельно одинокие. Кто то же и на наше страдание смотрит, как сериал», – подытожил Олешко.
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