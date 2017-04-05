Москва планує офіційно визнати ДНР і ЛНР – Порошенко

Український президент Петро Порошенко заявив, що Російська Федерація планує офіційно визнати так звані республіки ЛНР та ДНР, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Порошенко наголосив, що Кремль робить свідомі кроки до визнання так званих республік і розірвання зв’язків Донбасу з офіційним Києвом. Так дії, за словами українського президента, можна назвати фактичним припиненням виконання Мінських домовленостей. На думку Порошенка, визнання Росією документів, які видалили сепаратисти та захоплення українських підприємств на окупованих територіях – це кроки до визнання фейкових республік. Наступним кроком може стати визнання цих територій як рублевої зони, вважає Порошенко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський президент Володимир Путін підписав наказ, згідно з яким, в Росії визнаються документи, що були видані так званими республіками Донбасу. Путін заявив, що зробив це з метою захисту жителів Донбасу. Міжнародна спільнота з критикою відреагувала на таке рішення російського лідера. В ОБСЄ зауважили, що цим документом Путін фактично офіційно визнав «ЛНР» та «ДНР».