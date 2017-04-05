Безсмертний вважає, що теракт в Петербурзі і газова атака в Сирії – план підготовки Путіна до зустрічі з Трампом

В інтерв'ю одному з українських видань Роман Безмертний, колишній український посол у Республіці Білорусь, висловив переконання, що вибух, який трапився позавчора у метро міста Санкт-Петербург та газова атака в Сирії – це програма, яку виконує Кремль у процесі підготовки до майбутньої зустрічі глави Кремля Володимира Путіна з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Про це інформує replyua.net.
«Мені невідомо, що у нього в голові, однак фактом є те, що Україні варто давно готуватися до різноманітних витівок Москви. В той же час, не секрет, що багато хто сьогодні прагне нав’язати усьому світові важливість спільної боротьби Москви і Вашингтону з тероризмом. Я б розцінював останні події у Санкт-Петербурзі та в Сирії як частину єдиного ланцюга, яким керує один центр», - сказав експерт. Роман Безсмертний висловив переконання, що все це входить в конкретну програму Кремля під час підготовки до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
«Якщо події саме так і розвиватимуться, Трамп буде працювати в інтересах спільної боротьби з тероризмом», - додав колишній посол України в Білорусі. Як відомо, не менше сотні осіб стали жертвами однієї з найбільших газових атак з початку війни в Сирії. Ще чотири сотні сирійців мають проблеми з органами дихання.