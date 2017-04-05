У Росії назвали причину, чому в Україні мають залишити пам’ятники Леніну

Російське міністерство закордонних справ заявило, чому в Україні мають залишити «принаймні один пам’ятник Леніну», інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Таку позицію висловила речниця зовнішньополітичного відомства Російської Федерації Марія Захарова, назвавши Леніна «основоположником українізації». Захарова заявила, що радянський вождь «був прибічником підвищення статусу української мови». Тому в Росії і пропонують залишити українцям «хоч один пам’ятник вождя». Раніше очільник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович повідомляв, що за інформацією актуальною на січень цього року, вже вдалося демонтувати 1320 скульптури Володимира Леніна. Такі заходи обумовлені політикою декомунізації, яку раніше ухвалили українські парламентарі. Також в рамках декомунізації перейменували більше 50 тисяч вулиць та населених пунктів.
Нагадаємо, напередодні в місті Чоп, що на Закарпатті, перший раз вдалося продати радянську скульптуру Володимира Леніна. Його раніше прибрали з вулиці міста в рамках заходів по декомунізації. Представники міської ради міста повідомили, що фігуру Леніна виставили на аукціон, де її і придбала невідома особа за 254 тисячі гривень.