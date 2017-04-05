Росія стягнула до українського кордону 18 тисяч солдат та військову техніку – Міноборони

У Міністерстві оборони України заявили, що Російська Федерація зосередила на кордоні з Україною велику кількість військовослужбовців та бойової техніки, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Таку інформацію оприлюднив заступник керівника Міноборони Іван Руснак на зібранні, де зібралася Міжпарламентська рада Україна - НАТО. За даними Руснака, на наближених до кордону з Україною територіях Російська Федерація розмістила військові підрозділи, які налічують більше 18 тисяч солдат. Також зафіксовано більше 1300 танків і бойових броньованих машин, декілька сотень артилерійських систем та систем залпового вогню, бойові літаки і вертольоти. В українському відомстві відмічають, що росіяни випробовують в Україні новітні форми та способи ведення військових дій. Також Руснак зазначив, що Кремль продовжує посилювати військове забезпечення на території Кримського півострову. Наразі в регіоні перебуваює 24 тисячі російських військовослужбовців.
Нагадаємо, раніше литовська розвідка опублікувала звіт, в якому спецслужби країни заявили, що РФ посилює власні позиції на кордонах з країнами Балтії. При наявних ресурсах Росії вистачить 24-28 годин, щоб напасти на балтійські країни, підкреслили литовці.