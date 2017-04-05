Кількість противників Путіна в Росії зростає - опитування

Протягом 2017 року кількість громадян Росії, які виступають проти вчинків Володимира Путіна як президента РФ, зросла на 3 проценти (з 14 до 17%). Про це можна дізнатися з результатів соціологічного опитування, яке провів «Левада-Центр», інформує replyua.net.
В той самий час 82 відсотки росіян підтримують дії свого лідера. І лише 1% опитаних відмовився давати остаточну відповідь. В той самий час росіяни також оцінили і діяльність Дмитра Медведєва на посту прем’єр-міністра. Це перший випадок в історії Російської Федерації, коли переважна кількість її громадян не підтримують дії свого прем’єра. Проти Медведєва виступає 57% громадян Росії. 42 проценти підтримують його діяльність. І знову 1% утримався від відповіді.
При цьому у Росії збільшилася кількість людей, які вважають, що їхня країна рухається у невірному напрямку. На початку року таких було 30%. На сьогоднішній день їхня кількість зросла до 33%. Щодо роботи Державної думи Росії: 60% респондентів висловили своє незадоволення, 38% опитаних кажуть, що їх все задовольняє. У січня поточного року частка невдоволених росіян складала 54%. В опитуванні взяли участь 1600 респондентів з 137 населених пунктів 48 регіонів.