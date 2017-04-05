Пєсков заявив, що Москва і надалі буде підтримувати Асада не зважаючи на хімічну атаку

Російська Федерація не припинить брати участь у антитерористичній операції, яку проводить на території Сирії президент Башар Асад та його війська. Про це у середу, 5-го квітня, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише російське видання «РІА Новини», передає replyua.net.
«Ви вже чули заяву представників Міністерства оборони Російської Федерації. До тих фактів мені немає чого додати. Збройні сили Росії будуть продовжувати брати участь у антитерористичній операції в Сирії для визволення країни», - заявив він. Такими словами він відповів на питання кореспондента про те, чи буде і далі підтримувати президент Володимир Путін лідера Сирії Башара Асада після того, що відбулося у Хан-Шейхуном. За словами Пєскова, Російська Федерація не бачить підстав для того, щоб припиняти боротьбу з тероризмом.
Як повідомлялося, за офіційною версією Міністерства оборони Росії, північне сирійське місто зазнало впливу отруйного газу в результаті того, що авіація урядових військ розбомбила склад із хімікатами, який утримували повстанці. За останніми даними, кількість загиблих в результаті хімічної атаки в сирійському Ідлібі зросла до 72 людей, серед яких 20 – діти.