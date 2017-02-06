Керівник МЗС Польщі прокоментував можливість скасування санкцій проти Росії

Керманич польського міністерства закордонних справ Вітольд Ващиковський наголосив, що на даний момент немає жодних підстав для скасування санкцій проти Російської Федерації, повідомляє replyua.net з посиланням на Європейську правду.
Відповідну заяву Ващиковський озвучив сьогодні, 6 лютого, після засідання Ради Європейського Союзу в Брюсселі. Міністр МЗС Польщі повідомив, що про подібні дії, скасування чи послаблення санкцій проти Росії, не може й бути і мови, доки не налагоджено ситуацію на українському Донбасі згідно Мінських домовленостей. Крім того, польський політик зазначив, що в ході обговорень між представниками ЄС ситуації, що склалась в останні дні на Донбасі, з’явилась думка, що подібний розвиток подій може бути викликаний недостатньо активною політикою зі сторони іншого партнера України – Сполучених Штатів Америки. За словами Ващиковського, також озвучувалася версія, що подібними діями, російське керівництво тестувало реакцію нової верхівки влади США на активні військові події саме в Україні, а не на прикладі Сирії чи Близького Сходу.
Нагадаємо, що раніше Рада Євросоюзу закликала до припинення активних військових дій на Донбасі та початку мирного процесу згідно Мінських домовленостей.