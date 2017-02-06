валюта
СпецтемаПрезидент США прокомментировал разговор с Петром Порошенко

Керівник МЗС Польщі прокоментував можливість скасування санкцій проти Росії

Керівник МЗС Польщі прокоментував можливість скасування санкцій проти Росії
Керманич польського міністерства закордонних справ Вітольд Ващиковський наголосив, що на даний момент немає жодних підстав для скасування санкцій проти Російської Федерації, повідомляє replyua.net з посиланням на Європейську правду.

Відповідну заяву Ващиковський озвучив сьогодні, 6 лютого, після засідання Ради Європейського Союзу в Брюсселі. Міністр МЗС Польщі повідомив, що про подібні дії, скасування чи послаблення санкцій проти Росії, не може й бути і мови, доки не налагоджено ситуацію на українському Донбасі згідно Мінських домовленостей. Крім того, польський політик зазначив, що в ході обговорень між представниками ЄС ситуації, що склалась в останні дні на Донбасі, з’явилась думка, що подібний розвиток подій може бути викликаний недостатньо активною політикою зі сторони іншого партнера України – Сполучених Штатів Америки. За словами Ващиковського, також озвучувалася версія, що подібними діями, російське керівництво тестувало реакцію нової верхівки влади США на активні військові події саме в Україні, а не на прикладі Сирії чи Близького Сходу.

Нагадаємо, що раніше Рада Євросоюзу закликала до припинення активних військових дій на Донбасі та початку мирного процесу згідно Мінських домовленостей.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер розповів на кого працюють Парасюк та Семенченко

Срочно: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки
05 фев 2017
26955

Савченко призналась, что её хотели завербовать в российской тюрьме

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» рассказала о своих президентских амбициях, а также прокомментировала распространённое среди украинцев мнение о том, что она

06 фев 2017
18691

Радник президента показав і розказав про сюрприз для російських танків в зоні АТО

Радник президента України Бірюков Юрій на власній сторінці у соціальній мережі Фейсбук продемонстрував фото протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П». Як передає replyua.net, такі комплекси

06 фев 2017
13762

Эксперт: Трамп уже договорился с Путиным, Донбасс будет возвращен Украине, Крым останется русским

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что весь мир уже понял, что от Дональда Трампа не будет сюрпризов и он ведет себя именно так, как он

Последние новости

Керівник МЗС Польщі прокоментував можливість скасування санкцій проти Росії

Мінфін надав коментар щодо підвищення пенсійного віку

У Мей заявили, що Brexit невідворотній незалежно від рішення парламенту

Лінкявічюс анонсував хорошу новину для українців

Мирослав Гай розповів, для чого Путіну примирення в Авдіївці

НАТО вимагає від України швидше реформувати СБУ

Ангела Меркель розповіла про свою майбутню політику щодо біженців

Російський військовий повісився на Донбасі – дані розвідки

В німецькому МЗС назвали винних у загостренні ситуації на Донбасі

Google віднині має передавати інформацію ФБР

Комбат прокоментував заяву Качинського щодо Бандери

"У Європі люди ледве не панікують": Нова пропаганда російських ЗМІ дивує всіх (ВІДЕО)

Блогер: в Украине общество разделилось на плохую свекровь и добрую невестку, которая свекрови никогда не угодит

Євродепутат дав хорошу пораду путінській Росії

Маккейн попередив Трампа стосовно Путіна

В СБУ розповіли про те, чим займається Сурков під час візитів на окупований Донбас

Росія відмовилась видавати Януковича, пояснивши це політичною упередженістю України

Порошенко має зустрітися з Трампом раніше, ніж це зробить Путін

Марчук оцінив можливість припинення війни на Донбасі за життя Путіна

Скандал з Охтирською психлікарнею дістався потойбічного світу

 Новости за день