Росія відмовилась видавати Януковича, пояснивши це політичною упередженістю України

Генеральна прокуратура Російської Федерації відмовила українській стороні у тимчасовій видачі колишнього президента Віктора Януковича, пояснивши це тим, що київська влада нібито має політично упереджені мотиви. Про це розповів офіційний представник ГП РФ Курінний Олександр, пише російське видання «РІА Новини», передає replyua.net.
«Повідомляю, що протягом 2015 та 2016 року до Генеральної прокуратури Росії від української сторони часто надходили запити на тимчасову видачу Януковича Віктора Федоровича з метою затримання та подальшим арештом для розслідування декількох кримінальних проваджень. Росія могла б його повернути у будь-який час після свого першого запиту. Після того, як всі запити були досліджені, Генпрокуратура вирішила залишити їх незадоволеними. Ми розцінюємо видачу як політично упереджену. Про це було проінформовано українські органи», - розповів він.
Як відомо, російська сторона відмовилася видавати президента-втікача, посилаючись на Європейську конвенцію, згідно з якою видача може не відбуватися, якщо сторона-запитувач проводить розслідування, яке пов’язане з політичним злочином. Як відомо, ГПУ звинувачує Януковича у державній зраді.