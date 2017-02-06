Кремль задели слова американского журналиста Fox News о «Путине-убийце»

Утверждение о том, что «Путин-убийца» сделал американский корреспондент Билла О'Рейли во время интервью с президентом США Дональдом Трампом. Когда речь зашла о возможном сотрудничестве и налаживании отношений США и России, журналист задал вопрос Трампу о том, как можно вообще вести какой-либо диалог с убийцей. После такого откровенного вопроса журналиста, в Кремле потребовали немедленных извинений от телеканала.
Как всегда официальную позицию Москвы озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который назвал слова американца «недопустимыми и оскорбительными». Песков намекнул, что, если телекомпания считает себя уважаемой и популярной, то обязательно принесет свои извинения Владимиру Путину. Также Песков добавил, что ответ Дональда Трампа на вопрос журналиста он не будет комментировать, так как это не входит в его компетенцию.
Напомним, когда во время интервью президента США журналист затронул тему отношений с Россией, то Дональд Трамп в своем ответе встал в защиту Владимира Путина, потребовав от журналиста не называть его «убийцей» и не делать из него самого главного обидчика, намекнув, что такие, как Путин есть и в США.