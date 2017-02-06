В Кремлі з позитивом поставилися до майбутньої зустрічі Трампа з Порошенком

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що у разі проведення зустрічі американського президента Дональда Трампа з головою української держави Петром Порошенка Кремль буде тільки радий, особливо, якщо це допоможе врегулювати конфлікт на Донбасі, передає replyua.net
. За словами представника Путіна, у російської влади немає права давати коментарі щодо зовнішньополітичних інтересів інших держав зокрема і США
. Крім цього, Пєсков озвучив свою думку про те, що зустріч Порошенка і Трампа відбудеться раніше, аніж візит Путіна до Вашингтону. За його словами, якщо це допоможе вирішити ситуацію на Донбасі, російська сторона буде лише рада.
Скориставшись нагодою, Дмитро Пєсков наголосив, що між Москвою та Києвом відсутній будь-який конфлікт військового характеру. А все, що коїться в Донецькій та Луганській областях, є лише внутрішньою проблемою України.
Напередодні, 5 лютого, український президент Петро Порошенко в телефонному режимі понад годину розмовляв зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Під час діалогу було піднято цілу низку нагальних проблем, зокрема військовий конфлікт на Донбасі та складна ситуація в Авдіївці.
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