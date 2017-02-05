Трамп рассказал об уважении к Владимиру Путину

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в интервью журналистам Fox News рассказал о том, что он уважительно относится к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Как передаёт replyua.net со ссылкой на некоторые подробности этой беседы, анонсированные в СМИ перед выходом интервью, несмотря на уважение, Дональд Трамп пока не уверен, что они с Путиным друг друга понимают, и что им удастся выстроить позитивные рабочие отношения.
Журналисты спросили у Трампа, сможет ли он поладить с Путиным, на что президент-республиканец отметил, что с Россией лучше всё-таки ладить, ведь Москва может помочь Вашингтону в борьбу с террористами из «Исламского государства», однако уверенности в том, что политики поладят, у Трампа сегодня нет. Также у Трампа поинтересовались, как он может уважать Путина, зная обо всех его преступлениях и зверствах, на что Трамп ответил, что «в США тоже много убийц».
Это резонансное сравнение Трампа уже прокомментировали некоторые специалисты. В частности, отсутствие схожести между Путиным и США констатировал лидер сенатского большинства Митч Макконнел. По его мнению, Трамп ошибается в подобных оценках.