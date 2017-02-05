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Правозащитники разоблачили действия военных РФ в Сирии

Правозащитники разоблачили действия военных РФ в Сирии
Немецкое издание Bild по итогам Мюнхенской конференции по безопасности за 2016-й год опубликовало заметку, в которой раскрываются подробности действий российских военных в Сирии. Как передаёт replyua.net, эксперты проанализировали действия российских военных, по итогам этого анализа стало понятно, что порядка 80% ударов ВКС России в Сирии пришлись не на позиции террористов из «Исламского государства» (ИГИЛ), подавляющее большинство ударов РФ в Сирии приходится на мирных жителей и повстанцев.

Для сравнения и анализа ситуации немецкое издание приводит данные об ударах Турции и коалиции во главе США, где наблюдается кардинально иная ситуация. Так, в случае с коалицией во главе США, которая ведёт борьбу с террористами ИГИЛ в Сирии, издание приводит данные о том, что практически все удары пришлись на позиции «Исламского государства» — 94%. Удары Турции в Сирии также в большинстве своём приходятся на позиции террористов — 73%.

Российские же удары в течение 2016-го года лишь в 20% случаев, по данным издания, пришлись на позиции террористов. Кроме того, издание располагает информацией о том, что Россия сильно преувеличивает и количество осуществлённых ударов: Минобороны РФ заявляет о 30 тысячах авиаударов ВКС РФ в Сирии в течение 2016-го года, тогда как правозащитники зафиксировали порядка 3,7 тысяч ударов, а сведения о 30-тысячной отметке назвали «пропагандой Кремля».
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