Лавров: Трамп внушил России надежду на прогресс в отношениях

В интервью австрийскому изданию Profil Сергей Лавров, глава МИД РФ, заявил о том, что переговоры Путина и Трампа о намерениях выстроить диалог внушают оптимизм и надежду на прогресс в отношениях между Россией и США, информирует replyua.net.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва надеется на выстраивание диалога с Вашингтоном. «Мы внимательно следили за тем, что Дональд Трамп говорил во время предвыборной гонки, а также за тем, что он говорил сразу после победы на выборах. Его заявленная позиция по России о важности регулярного диалога между двумя государствами вселяет в нас некоторую надежду на положительные сдвиги в двусторонних отношениях. Россия готова сделать свой вклад, если это пойдет на пользу отношениям между РФ и США», заявил Лавров в интервью.
Также глава МИД подчеркнул, что ухудшение отношение между странами произошло из-за деятельности администрации Обамы, но никак не по вине России. Лавров добавил, что РФ всегда была настроена только на прозрачное партнерство.